Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh Tiền Giang làm việc với huyện Tân Phú Đông

- Hơn 700 thiếu nhi Tiền Giang tham dự chuỗi Chương trình “Trung thu cho em“. - Xã hậu Mỹ Bác A là xã thứ 5 của huyện Cái Bè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. - Công an huyện Cai Lậy bắt giữ \\\"ma nhớt\\\" Huỳnh Văn Tâm (sinh năm 1952 chuyên đột nhập nhà dân để trộm tài sản. - Xạ thủ Phạm Quang Huy tạo nên lịch sử với tấm HCV bắn súng tại ASIAD 19. - Kinh tế TP HCM 9 tháng tăng 4,57%. - Một người đàn ông 50 tuổi ở Chư Prông (Gia Lai) tử vong do sốc phản vệ sau uống thuốc chữa đau mắt đỏ - Cử tri An Giang đề nghị chỉ nên có một bộ sách giáo khoa cho từng lớp học. - Triều cường ở Cần Thơ có khả năng cao hơn mức báo động III trong những ngày tới. - Trao 600 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Mỹ Tho, TX. Cai Lậy và huyện Tân Phước - Khen thưởng 3 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản VNeID gồm: TX. Cai Lậy, huyện Chợ gạo và TP. Mỹ Tho…