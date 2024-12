Đoàn đại biểu thực thi pháp luật trên biển các nước tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

*** Tiền Giang khai mạc Hội chợ Công nghiệp Thương mại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. * Hội chợ diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho từ ngày 19 -25 tháng 12 năm 2024. * Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Vẻ vang truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” kỷ niệm 80 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Triển lãm diễn ra từ ngày 19 – 22 tháng 12 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh. * Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa – Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho học sinh khó khăn tại quê hương Chiến thắng Ấp Bắc, xã Tân Phú thị xã Cai Lậy. * Bà Châu Thị Mỹ Phương – Chủ tịch HĐND tỉnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác ngành Tuyên giáo năm 2024. * UBND huyện Cái Bè tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. * Thành phố Mỹ Tho tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Mỹ Phong. * Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Phan Phùng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy Cai Lậy đi thăm hỏi, tặng quà cán bộ quân đội tiêu biểu đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã. * Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đi thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo nhân dịp Giáng sinh. * Liên hoan Văn nghệ quần chúng Lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp. * Đắk Lắk: Khởi tố nữ kế toán tham ô tài sản nhà nước. * Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Cháy nhà ở quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, 12 người nhập viện cấp cứu. * Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những cơn mưa đột biến cuối mùa, tiết trời các tỉnh phía Nam se lạnh, Đồng Nai có nơi 18 độ C. * Đà Nẳng: Khởi tố, điều tra nữ đại gia huy động góp vốn đầu tư dự án lừa đảo 54 tỷ đồng. * Quảng Ngãi: Khởi tố bắt giam đại ca giang hồ Cu Đực. * Hà Nội: tạm giữ bảo mẫu nghi bạo hành bé 1 tháng tuổi gây hội chứng chấn động não. * Đồng Nai: Cháy 2 cửa hàng lúc rạng sáng, 12 người may mắn thoát thân. * Cần Thơ: Bắt thêm nghi phạm trong vụ nhắn tin vu khống, xúc phạm người khác. * Quảng Nam: Bắt khẩn cấp nam thanh niên giao cấu với nhiều thiếu nữ dưới 16 tuổi rồi quay clip tung lên mạng. * Khánh Hòa: Xử phạt xe cấp cứu biển xanh hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn lưu thông. * Kết thúc hoạt động, giải thể 18 cơ quan Đảng ở Khánh Hòa, sáp nhập Báo vào Đài Phát thanh truyền hình tỉnh. * Hà Nội công bố danh tính 11 nạn nhân tử nạn trong vụ phóng hỏa đốt quán cà phê. * Châu Âu tìm giải pháp khẩn trương giúp Ukraine. * Nổ lớn gần Hạm đội phương Bắc của Nga. * Hạ Viện Mỹ bác dự luật chi tiêu của Đảng Cộng hòa, chính phủ sắp phải đóng cửa. * Ukraine tố Nga tấn công mạng quy mô lớn vào hệ thống đăng ký quốc gia. * Trung Quốc xây sân bay lớn nhất thế giới trên đảo nhân tạo. * Israel bị cáo buộc có hành vi diệt chủng và thanh lọc sắc tộc ở Gaza. * Nga tuyên án 21 năm tù đối với 2 người bị cáo buộc làm việc cho Ukraine.