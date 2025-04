Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri thị xã Cai Lậy

*** UBND, Ủy ban MTTQ xã Tân Thuận Bình huyện Chợ Gạo khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Huỳnh Thị Rớt, ấp Tân Hòa. * Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cùng các Đại biểu Quốc hội tỉnh đến tiếp xúc cử tri huyện Cai Lậy và TX. Cai Lậy. * Huyện Gò Công Tây dự kiến có 5 đơn vị hành chính cấp xã. * Huyện Tân Phú Đông dự kiến sắp xếp còn 2 xã. * Gò Công Đông: Khen thưởng 24 tập thể và cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo của thanh, thiếu niên và nhi đồng năm học 2024-2025. * Huyện Gò Công Tây tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2025. * Xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy tổ chức đợt khám bệnh, tặng quà hơn 70 người cao tuổi. * Công an xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo khống chế đối tượng tâm thần “lên cơn” gây thương tích cho nhiều người. * Hà Nội: Ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy khi đang đậu trong khu dân cư. * Bắc Ninh: Tạm đình chỉ giáo viên phạt đánh vào mông trẻ mầm non. * Bến Tre: Tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non tư thục có bảo mẫu dùng bạo lực ép trẻ ăn. * Lai Châu: Một người tử vong, một người nguy kịch do ăn nấm lạ. * Hà Nội: Xử phạt 2 trường hợp đăng video clip đánh bạc để \"câu like\". * Quảng Ninh: Một chiến sỹ công an hy sinh khi triệt phá đường dây ma túy. * Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở y tế tư nhân ở Quảng Ngãi. * Tìm thấy thi thể du khách nước ngoài tử vong trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. * Tối 17/4, một ki-ốt rộng gần 100 mét vuông ngay sát quốc lộ 1A đoạn qua xóm Kim Yên, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An đã bốc cháy dữ dội. * Mưa đá xảy ra chiều 17/4 gây hư hại nhiều căn nhà ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam. * Thanh Hoá: người đàn ông điều khiển xe gắn máy vượt đèn đỏ, đâm trực diện vào tô tải, tử vong tại bệnh viện. * Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/4, nhiều khu vực trong cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. * Bùng phát số ca nhiễm bệnh Legionnaire ở Australia. * Xả súng tại Đại học bang Florida khiến nhiều người thương vong. * Rơi cabin cáp treo ở Italy làm 4 người tử vong. * Cúm gia cầm H7N3 bùng phát trở lại tại Mexico sau 13 năm.