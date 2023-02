Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang giám sát tại huyện Tân Phú Đông

(THTG) Chiều ngày 9-2, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang do ông Tạ Minh Tâm – Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phụ vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Bình

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tính đến tháng 11 năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông đã tổ chức tiêm vắc-xin cho người từ 5 tuổi trở lên đạt 101,7% trên tổng số liều vắc-xin của tỉnh phân bổ. Công tác khám, chữa bệnh dần được khôi phục, tổng số lượt khám ngoại trú đạt đạt 96.8% so với kế hoạch, tổng số lượt điều trị nội trú đạt đạt 98.8% so với kế hoạch, các xét nghiệm cận lâm sàng đa số đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, số lượng biên chế của Trạm Y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007 không đủ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chế độ tiền lương, đãi ngộ của cán bộ y tế chưa cao nên khó thu hút cán bộ, nhất là cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi về cơ sở…6/6 Trạm Y tế trên địa bàn huyện chưa có bác sĩ về xã công tác thường xuyên. Lực lượng nữ hộ sinh phân bổ tại xã chỉ đạt 50% (3/6 xã). Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT còn nhiều khó khăn, bất cập do thực hiện quyết toán theo Nghi định 146/2018, hiện còn 5.7 tỷ đã được thẩm định nhưng chưa được chấp nhận thanh toán. Điều này dẫn đến tình trạng không có kinh phí để chuyển trả công nợ thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm cũng như kinh phí thu nhập tăng thêm và trích lập các quĩ theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông phát biểu ý kiến. Ảnh: Việt Bình

Huyện Tân Phú Đông kiến nghị Chính phủ sửa đổi Điều 24, Nghị định 146/2018 theo hướng thanh toán theo số chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thẩm định; Tháo gỡ kịp thời các khó khăn bất cập trong đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, máy móc thiết bị chuyên dùng.

Ông Tạ Minh Tâm -Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến. Ảnh: Việt Bình

Kết luận buổi giám sát, ông Tạ Minh Tâm -Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Tân Phú Đông trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân dân trên địa bàn. Các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu được đoàn tiếp thu, tổng hợp và sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Thu Thủy