Đoàn công tác liên ngành kiểm tra hoạt động tại các chợ những ngày giáp Tết

*** Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Châu Thị Mỹ Phương tiếp xúc cử tri phường 5 thị xã Cai Lậy. * Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai kế họach năm 2025. * Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “Đón Tết cùng công nhân” tại Khu công nghiệp Tân Hương. * Ban tổ chức chương trình đã trao 60 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 60 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. * Đồng thời trao 538 phần quà cho công nhân khó khăn làm việc cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Hương. * Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Hương cũng tham gia đóng góp cho Ban tổ chức gần 500 triệu đồng để tặng vé tàu xe cho công nhân về quê đón Tết và xây dựng Mái ấm Công đoàn. * UBND huyện Cái Bè tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Đông Hòa Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Xã Tân Hội thị xã Cai Lậy ra mắt xã nông thôn mới nâng cao. * Liên đoàn Lao động huyện Tân Phước tặng Mái ấm công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Thạnh Tân. * Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri 2 xã Song Bình và Long Bình Điền của huyện Chợ Gạo. * Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Phước Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Đông tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2024. * Huyện Cai Lậy ra mắt cơ sở thờ tự văn hóa – Chùa Châu Long. * Lập khu công nghiệp Dược ở thành phố Hồ Chí Minh. * Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng. * VinFast ra mắt 4 ô tô điện mẫu mới. * Bộ Công an khởi tố Chủ tịch Công ty Hải Hà dùng 317 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu sai quy định. * Hà Nội: Dãy nhà tạm và nhà kinh doanh ở quận Bắc Từ Liêm bốc cháy dữ dội. * Nghệ An: Công an nổ súng bắt xe chở ma túy, trên xe có Chủ tịch UBND xã. * Tòa án Tối cao Mỹ bác yêu cầu của ông Trump, vẫn tuyên án ông trước ngày nhậm chức. * Cúm giảm nhưng nhiễm trùng đường hô hấp ở Trung Quốc vẫn tăng. * Nga không nhận trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay Azerbaijan. * Đài Loan bác thông tin giúp Nga cải tiến bom thường thành bom lượn. * Tổng thống Ukraine gợi ý Phương Tây đưa quân tăng cường tới Ukraine.