Đổ bộ với sức gió giật tới cấp 13, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ

Sau khi đổ bộ lúc 4 giờ sáng 28-8 vào khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13, bão số 4 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 4 (bão Noru) đã đổ bộ vào khu vực từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi lúc rạng sáng 28-9.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có giật cấp 7; Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9; Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Đắk Tô có gió giật cấp 6; Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 – Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27-9 đến 4 giờ ngày 28-9 có nơi trên 220 mm như: Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) 306,2 mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 221,2 mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 381,6 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 245,4 mm…

Hồi 4 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên – Huế – Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 7.