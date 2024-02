Dịp trước, trong và sau Tết, Tiền Giang không xảy ra kẹt xe kéo dài

(THTG) Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 từ ngày 08 đến ngày 14/02 (tức từ ngày 29 Âm lịch năm Quý Mão đến mùng 05 Âm lịch năm Giáp Thìn), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Tiền Giang và các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh ổn định, mặc dù có một số thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ nhất là hướng qua cầu Rạch Miễu, phương tiện lưu thông chậm nhưng không xảy ra kẹt xe kéo dài như các năm trước đây.

Phương tiện lưu thông qua Cầu Rạch Miễu

Nguyên nhân chính là do người dân về quê sớm hơn các năm, di chuyển trong nhiều ngày chứ không dồn vào những ngày cuối năm. Từ ngày 22 Tết là đã có người về quê nghỉ Tết do phần lớn các Công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông cho công nhân nghỉ Tết sớm. Mặc khác, những năm gần đây, ý thức người dân đã cải thiện, việc về nghỉ Tết và đi làm trở lại cũng tranh thủ sớm và chia ra nhiều ngày khác nhau nên hạn chế được kẹt xe. Thêm vào đó, năm nay tuyến đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành đưa vào sử dụng nên hầu hết các phương tiện vận tải lớn đường dài đều đi theo tuyến này nên giảm đáng kể lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1.

Lực lượng CSGT luôn túc trực để tránh ùn tắc.

Về nguyên nhân chủ quan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường bố trí lực lượng theo các kế hoạch, phương án về phân luồng, phòng chống ùn tắc giao thông; các giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông từ xa, trong đó tập trung điều tiết giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực như: cầu Rạch Miễu, ngã tư Lương Phú, ngã ba An Thái Trung và bến phà Lộ Vàm. Qua đó đã xuất quân 380 ca, với gần 1.100 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, góp phần đảm bảo cơ bản ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp Tết nên xảy một số thời điểm có xảy ra ùn ứ cục bộ, phương tiện lưu thông chậm ở một số điểm như ngã tư Lương Phú, cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60 vào các ngày cao điểm nhưng không xảy ra kẹt xe kéo dài. Riêng khu vực ngã tư Đồng Tâm và Ngã ba An Thái Trung phương tiện lưu thông bình thường, ổn định theo tín hiệu đèn.

Mạnh Cường – Việt Bình