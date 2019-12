Đình Điều Hòa

+ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết dự án chăm sóc mắt học đường, giai đoạn 2016-2019 - là dự án do Ngân hàng Standard Chartered và Quỹ Fred Hollows của Úc tài trợ + Xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây đưa vào sử dụng 02 cây cầu dân sinh tại ấp Thạnh Phong với tổng kinh phí xây dựng là 80.000.000 đồng + Hội Người Cao tuổi huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. + Đoàn thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang, Công an thành phố Mỹ Tho, Công an các đơn vị gồm: PC 02, PC 07, PC 11 và PK 02 cùng ký kết phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực quảng trường trung tâm tỉnh + Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Gạo tổ chức Lễ công bố xã Song Bình đạt chuẩn nông thôn mới...