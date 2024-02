Điều làm nên sự vĩ đại của Lionel Messi

Cú đúp vàng

Năm thứ hai liên tiếp, Lionel Messi giành giải “FIFA The Best” dành cho nam cầu thủ xuất sắc nhất, cũng là lần thứ ba siêu sao người Argentina đoạt giải thưởng này (2019, 2022, 2023), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử.

Lionel Messi giành chiến thắng FIFA The Best

Cùng với “FIFA The Best”, trước đó, Lionel Messi đã giành giải thưởng “Quả bóng vàng” đến lần thứ 8 trong sự nghiệp vinh quang và chói lọi của mình. Hai giải thưởng cao quý và danh giá của bóng đá thế giới trong một năm dương lịch chính là sự tôn vinh, ghi nhận xứng đáng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh Lionel Messi.

Có thể, nếu xét trong khuôn khổ các tiêu chí của một giải thưởng, việc Lionel Messi giành cả “Quả bóng vàng” lẫn “FIFA The Best” có chút khiên cưỡng. “Quả bóng vàng” được trao dựa trên thành tích của các cầu thủ trong mùa giải trước đó, thay vì theo năm dương lịch. Trong khi đó, “FIFA The Best” xét thành tích trong thời gian từ ngày 19-12-2022 đến 20-8-2023.

Messi giành giải thưởng “Quả bóng vàng” thứ 8

Không cần phải tính đến Kylian Mbappe, người về thứ ba ở cả hai giải thưởng với cách biệt khá xa về điểm số. Với “Quả bóng vàng”, Messi ở mùa giải 2022 – 2023 trong màu áo PSG chỉ có được ngôi vô địch Ligue 1 và Siêu cúp Pháp, ghi 21 bàn và 20 pha kiến tạo. Anh thậm chí còn bị chính những cổ động viên của đội bóng Paris chế nhạo vì màn trình diễn dưới mức kỳ vọng.

Với Erling Haaland, ngôi sao người Na Uy ghi 52 bàn sau 53 lần ra sân, giúp Man City giành “cú ăn ba” danh hiệu vô địch (Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup) còn bản thân anh được trao vô số giải thưởng cá nhân, hầu hết cho thành tích ghi bàn tại các mặt trận này.

Erling Haaland tỏa sáng trong màu áo Man City

Chứng kiến Haaland duy trì phong độ cao trong suốt một mùa giải nhưng vẫn bỏ lỡ “Quả bóng vàng”, nhiều người tỏ ra hụt hẫng và thất vọng với kết quả bình chọn. Nhà báo thể thao nổi tiếng người Ý Fabrizio Romano bày tỏ sự nuối tiếc dành cho Haaland khi đối đầu với anh là một Messi có thương hiệu quá lớn, không khó để nhận được sự ưu ái của 100 nhà báo do FIFA mời tham gia bình chọn.

Cựu thủ quân Man City, Richard Dunne, lại nghĩ khác. Ông cho rằng, Erling Haaland là cầu thủ ghi bàn cừ nhất và xứng đáng nhận giải thưởng dành cho các “Vua phá lưới”. Tuy vậy, sự thất vọng nằm ở chỗ Haaland không thể tung hoành ở các đấu trường lớn ở cấp độ đội tuyển. Ngược lại, nhìn Messi chơi bóng ai cũng thích, cứ như xem màn trình diễn đến từ hành tinh khác với những pha rê bóng qua 5 cầu thủ, “xỏ kim” qua chân đối phương và mang đến tính giải trí rất cao.

Sau khi Messi thắng giải thưởng này, bên cạnh những lời chúc còn có những lời chỉ trích quen thuộc như: “Con cưng FIFA” hay “Messi mua giải”… Đây thực sự là những “luận điệu anti” vô căn cứ, bởi tất cả các phiếu bầu đã được ban tổ chức công khai.

Các tiêu chí giải thưởng được công bố công khai, minh bạch

Không giống như các giải thưởng được bầu chọn dựa vào chỉ số thống kê cụ thể, “Quả bóng vàng” và “FIFA The Best” lại được xác định bằng số phiếu bầu, trong đó có đại diện giới truyền thông và người hâm mộ. Chính vì giải thưởng có tính chất “cảm tính” từ yếu tố khách quan như vậy, nên không thể trách móc hay chỉ trích Messi được.

Messi là cầu thủ tài năng, một mẫu người khiêm tốn, giản dị, hòa đồng, chính vì vậy mà ngay cả những cầu thủ từng đối đầu cũng dành cho Messi tình cảm đặc biệt thông qua lá phiếu bầu chọn.

Trong danh sách lá phiếu bầu chọn của những đội trưởng đội tuyển quốc gia ở “FIFA The Best”, Kylian Mbappé (Pháp, PSG), Luka Modric (Croatia, Real Madrid), Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), Virgil van Dijk (Hà Lan, Liverpool), Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid), Mohamed Salah (Ai Cập, Liverpool), Harry Kane (Anh, Bayern Munich)… đều bầu chọn cho Messi, mặc dù họ và Messi từng là đối thủ trực tiếp ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia cho tới CLB.

Hơn nữa, nếu tính phiếu bầu từ người hâm mộ, thì Messi cũng có số bầu áp đảo khi 613.000 người bầu chọn, trong khi Haaland chỉ có 365.000 người bầu chọn. Do đó, việc Messi thắng giải FIFA The Best 2023 là điều không phải bàn cãi.

Phẩm chất cao thượng

Thành công của một cầu thủ vĩ đại không chỉ là chiến thắng trong bóng đá mà còn tích hợp những phẩm chất cao thượng khác. Với tư cách thủ quân đội tuyển Argentina, Messi bầu chọn cho đối thủ trực tiếp của mình là Haaland vào vị trí số 1, đồng thời bản thân Messi cũng không tới tham dự giải.

Điều này cho thấy Messi luôn ghi nhận thành công của người khác, dù họ có là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Messi dường như đã thực sự nhường lại sân chơi và dành sự tôn vinh cho lớp trẻ kế cận, đồng thời anh đã hoàn toàn không còn bị ám ảnh bởi danh hiệu sau khi vô địch World Cup.

Messi quyết tâm chinh phục miền đất mới

Messi không chỉ chinh phục thế giới bóng đá bằng kỹ năng xuất sắc của mình mà còn chinh phục thế giới bằng sự khiêm tốn và chân thành. Messi đã diễn giải những giá trị này bằng hành động của mình và trở thành hình mẫu trong thế giới bóng đá. Tinh thần của anh không chỉ truyền cảm hứng cho các cầu thủ trên sân mà còn là tấm gương tích cực trong lòng người hâm mộ.

Chơi bóng bên cạnh Messi là niềm vui, vinh dự của nhiều cầu thủ

Tài năng sân cỏ và nhân cách cao thượng đã khiến Messi trở thành thần tượng trong lòng người hâm mộ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở ngay chính trước những đối thủ của anh. Khi đa số cầu thủ đã vượt lên giới hạn đội tuyển quốc gia và CLB để đi đến sự thừa nhận vị trí “Great of all times” của Messi trong lịch sử bóng đá, thì việc Messi thắng “FIFA The Best 2023” hoàn toàn xứng đáng, tương tự “Quả bóng vàng” trước đó.

