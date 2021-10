Điện lực Tiền Giang giảm hơn 58 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng trong năm 2021

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 18-10, tỉnh ghi nhận 94 ca F0 mới (tăng 48 ca so với ngày 17 -10), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 15.105 ca. - Tiền Giang khẩn trương tiêm phòng bổ sung đợt 2 khoảng 21.800 liều vacxin viêm da nổi cục với mục tiêu sẽ hoàn thành trước ngày 31/10. - Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, trong 9 tháng đầu năm 2021, giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Tiền Giang giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2020. - Tiền Giang hiện có 53 sản phẩm được công nhận Ocop, trong đó có 40 sản phẩm đạt 4 sao, 13 sản phẩm đạt 3 sao của 20 chủ thể, cơ sở sản xuất. - Nhà máy chế biến nông sản ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang vừa được đưa vào hoạt động. Nhà máy có tổng diện tích 3,3ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 480 tỉ đồng. - Đến ngày 16-10, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tiêm chủng được gần 849.600 liều vắc xin Covid-19, trong đó hơn 678.800 người tiêm mũi 1 đạt 45,6% dân số từ 18 tuổi trở lên và gần 170.800 người đã tiêm mũi 2, đạt 11,5%...