Dịch hại đang tăng trên lúa Đông Xuân tỉnh Tiền Giang

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 05-01, tỉnh ghi nhận 105 ca F0 mới (tăng 20 ca so với ngày 04-01), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 34.277 ca. - Châu Thành đã tiếp nhận trên 350 triệu đồng gồm 50 triệu đồng tiền mặt và trên 20 tấn gạo do các cá nhân và tổ chức, đơn vị ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. - BHXH huyện Chợ Gạo đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 5.828 lao động, với tổng số tiền hỗ trợ là 13 tỷ 87 triệu đồng - Việt Nam đã đạt trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản, so với mục tiêu WHO khuyến cáo, Việt Nam đã về đích trước 6 tháng. - Tiền Giang có 13 cơ sở chăn nuôi gà đạt chuẩn VietGAP, mở ra nhiều kênh tiêu thụ mới với giá bán cao hơn so với chăn nuôi bình thường. - Bộ Y tế phân bổ 300.000 liều thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 thể nhẹ tại 51 địa phương - Huyện Châu Thành xây dựng khu cách ly tập trung có sức chứa khảng 100 giường cho công nhân khu công nghiệp Tân Hương khi bị nhiễm Covid-19 - Trong tháng 12/2021, Tiền Giang đã hoàn thành đạt và vượt 10/18 nhóm chỉ tiêu; có 7/18 nhóm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, chủ yếu do tác động bởi đại dịch Covid-19...