Dịch bệnh và hạn mặn đã ảnh hưởng đến phát triển KT-XH Tiền Giang những tháng đầu năm 2020

(THTG) Ngày 21-02, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang những tháng đầu năm 2020 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có ông Lê Văn Nghĩa, ông Phạm Anh Tuấn và ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Thông tin chung về hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Tiền Giang trong tháng 01 và 02/2020, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, song song với việc chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội là công tác tập trung cho phòng chống hạn mặn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

Thành viên UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyên

Báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang khẳng định: dự báo của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thất tác động của dịch cúm Covid-19 đối với kinh tế của Việt Nam là nghiêm trọng. Theo kịch bản của Bộ Kế hoạch – Đầu tư đề ra, nếu khả năng hết dịch trong quý 1/2020, kinh tế tăng khoảng 6 đến 6,25%, còn dịch kéo dài đến quý 2/2020, thì tăng trưởng còn 5,96%. Tỉnh Tiền Giang cũng nằm trong khó khăn chung này, nhất là các lĩnh vực: du lịch, vận tải và nhóm xuất nhập khẩu nguyên liệu và nông sản.

Chăn nuôi gia cầm thủy sản tăng trong tháng 2 tăng cao do sau tết các hộ chăn nuôi tập trung tái đàn, riêng đàn heo có giảm. Xây dựng nông thôn mới tại 28 xã dự kiến ra mắt trong năm 2020 đạt trung bình 15,4/19 tiêu chí, đến nay toàn tỉnh có 96/143 xã ra mắt nông thôn mới.

Về phát triển công nghiệp chỉ số 2 tháng đầu năm 2020 tăng 6% so với cùng kỳ, thương mại dịch vụ tăng 8%. Xuất khẩu giảm 16%, 2 tháng đạt 400 triệu USD, cụ thể thủy sản giảm 36,6 %, riêng gạo tăng cao so với cùng kỳ, do thị trường gạo không còn phụ thuộc thị trường Trung Quốc như trước đây, mà đa dạng thị trường; may mặc đang gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Lĩnh vực khách du lịch giảm 1,9 % so với cùng kỳ. Thu ngân sách cũng đạt chỉ tiêu đề ra và thực hiện chi ngân sách góp phần phát triển dân sinh, phòng chống hạn mặn và dịch cúm.

Tiền Giang triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phòng chống hạn mặn

Đặc biệt, nhờ tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống hạn mặn, nên đến nay Tiền Giang đã bảo vệ tốt hơn 70.000 hecta cây trái ở các huyện phía Tây của tỉnh, đập thép kênh Nguyễn Tấn Thành và các đập khác đã bảo vệ toàn bộ vùng khóm Tân Phước. Vụ đông xuân vùng ngọt hóa Gò Công chỉ thiệt hại những diện tích không tuân thủ lịch thời vụ, do gieo sạ sau ngày 15/11/2019, nên không né được xâm nhập mặn. Sản lượng lúa của vụ Đông Xuân đạt 8 tấn/hecta, với giá lúa trung bình 5.800 đồng/ký. Nhìn chung sự nỗ lực trong điều kiện khó khăn chung đã đạt những kết quả khả quan từ công tác điều hành của UBND tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng, trong tháng 3 cần tập trung công tác phòng chống dịch, trang bị thêm hóa chất tiệt trùng tại các trường học, khu cách ly, cơ sở y tế. Song song đó là phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng… không để dịch chồng dịch. Ngành giáo dục chủ động sẵn sàng kế hoạch giảng dạy khi học sinh quay trở lại lớp.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ cần tập trung sổ xả mặn, tăng cường hướng dẫn nông dân giải pháp bảo vệ cây ăn trái. Ngoài ra, các ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa lưu ý giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kho lạnh trữ nông sản, đánh giá và khen thưởng doanh nghiệp tham gia bình ổn giá thị trường tết, tăng cường xúc tiến nhà đầu tư các khu cụm công nghiệp khu vục phía Đông của tỉnh.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nổ lực của các thành viên UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tháng 1 và tháng 2/2020. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành và các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn trong tháng 3, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh. Riêng công tác phòng chống hạn mặn không chỉ trước mắt, mà sẽ là giải pháp lâu dài về sau. Bộ NN&PTNT đánh giá cao hiệu quả mô hình phòng chống hạn mặn của tỉnh Tiền Giang và sẽ nhân rộng trong khu vực ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt hiện nay. Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các nhiệm vụ cần tập trung trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây, thủy sản; Tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng; Thực hiện các dự án tại đường Hùng Vương nối dài; Chuẩn bị tốt các nội dung tờ trình cho kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tiền Giang có nữ Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch thế hệ 8x Chiều ngày 21-02, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa, Phạm Anh Tuấn và Trần Văn Dũng. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tiền Giang cho bà Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Minh Nguyên Theo quyết định này, UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1983, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Mỹ Tho, trực thuộc UBND thành phố Mỹ Tho, đến Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Phó giám đốc. Thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tiền Giang là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định ngày 21/2/2020.

Thanh Thảo