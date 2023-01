Đề xuất tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20%

- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. - Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc đã đứng ở vị trí thứ 2 về giá trị xuất khẩu trong nhóm các loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam. - Giữ nguyên giá xăng dầu vào dịp tết và sẽ điều chỉnh vào ngày 1-2. - Tai nạn giao thông xảy ra tại Quốc lộ 1 theo hướng Mỹ Thuận - Trung Lương làm một người tử vong tại chỗ. - 4 đơn vị đăng kiểm đóng cửa ở TP HCM hoạt động trở lại từ ngày 16-1. - Bình Định công khai danh tính 345 cán bộ trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho dân. - Khởi công cầu vượt ven biển đầu tiên ở Đà Nẵng với kinh phí 42 tỷ đồng. - Vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Đã đào đất đến độ sâu khoảng 20m. - Tôm hùm, cua Cà Mau tăng giá mạnh, sẽ đạt mức giá trên 1 triệu đồng/kg vào những ngày giáp Tết. - Bộ Công an đề xuất cấp CCCD cho trẻ dưới 6 tuổi...