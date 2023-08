Đề xuất giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại là phù hợp thực tế

Mới đây Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của đông đảo giáo viên.

Cô Phạm Thị Bích Ngọc, giáo viên mầm non tại Hà Nội cho rằng, giáo viên bậc mầm non có những đặc thù, vất vả riêng so với các bậc học khác. “Thông thường các cô giáo mầm non bao giờ cũng phải đi làm rất sớm, thông thường 6h30 các cô đã phải có mặt ở trường vệ sinh lớp học, chuẩn bị đón các con. Buổi chiều phải đợi khi nào phụ huynh đến đón trẻ xong mới được tan làm dù đã quá giờ quy định. Nhiều khi phụ huynh đón muộn, các cô cũng phải ở lại trông các con. Nếu như các ngành nghề khác chỉ làm việc 8 tiếng/ngày, thì giáo viên mầm non phải làm từ 10-12 tiếng/ngày.