Để trẻ em sống chung an toàn với Covid-19

Tại châu Á, trong khi Trung Quốc đang tổ chức tiêm vaccine cho học sinh 12-17 tuổi, thì từ tháng 10, trẻ em Philippines từ 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của hãng Pfizer và Moderna. Indonesia là một trong những quốc gia châu Á khởi động sớm nhất chương trình tiêm chủng cho trẻ em. Từ đầu tháng 7, Chính phủ Indonesia đã đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine Covid-19 cho 26,7 triệu học sinh từ 12-17 tuổi. Thái Lan lên kế hoạch tiêm vaccine của Pfizer cho hơn 4 triệu học sinh từ 12-18 tuổi trên toàn quốc trong tháng 9…

Trẻ em từ 5-11 tuổi cũng đang là đối tượng được chính phủ các nước ưu tiên tiêm chủng. Cuba là một trong các nước đầu tiên tiêm chủng đại trà cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 2-18 tuổi trên cả nước ngay trong tháng 9 bằng các vaccine nội địa Soberana 2 và Abdala, với mục tiêu mở cửa trở lại trường học từ tháng 11 tới. Tại Canada, theo Nationalpost, các cơ sở y tế thuộc tỉnh Ontario của Canada đang xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho khoảng gần 200.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 ngay khi các mũi tiêm Covid-19 được cấp phép cho trẻ em. Trong khi đó, tại thủ đô Ottawa, Cơ quan y tế công cộng Ottawa đang phối hợp với các bên nhằm tiêm chủng cho 77.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5-11.

Song song với nỗ lực của các chính phủ, các hãng dược phẩm cũng đang xúc tiến quá trình phê chuẩn vaccine cho trẻ em. Các hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức ngày 28-9 thông báo đã bắt đầu đệ trình dữ liệu lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép tiêm chủng vaccine Covid-19 của các hãng này cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Cũng theo thông báo, đơn xin cấp phép tương tự sẽ được đệ trình tới Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) và các cơ quan khác.

Trong khi đó, các nhà quản lý dược phẩm Ấn Độ đã cho phép Viện Huyết thanh nước này tiến hành tuyển chọn tình nguyện viên là trẻ em ở độ tuổi từ 7-11 tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 của hãng Novavax (Mỹ). Theo thông báo của hội đồng chuyên gia của Cơ quan Kiểm soát chất lượng dược phẩm trung ương Ấn Độ, trước đó Viện Huyết thanh đã tiến hành một cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine Covovax – do Công ty Novavax của Mỹ phát triển và do viện này sản xuất – ở nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi và đã có dữ liệu ban đầu về mức độ an toàn của 100 tình nguyện viên.

Nguồn SGGP