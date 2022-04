Để Cánh đồng lớn thật sự lớn – Khởi động rầm rộ, nhưng teo tóp dần

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 07/4, Tiền Giang ghi nhận 07 ca F0 mới qua test PCR (tăng 02 ca so với ngày 06/4) và 619 ca F0 qua test nhanh kháng nguyên. Trong ngày không ghi nhận ca tử vong do mắc Covid – 19 - Đến nay tổng số ca được điều trị khỏi ở Việt Nam là 8.277.563 ca, cả nước hiện chỉ còn 1 bệnh nhân COVID-19 phải can thiệp ECMO. - Tân Phước: Mưa giông kèm lốc xoáy làm tốc mái 01 căn nhà. - Quý I/2022, huyện Châu Thành đã gieo sạ được hơn 4.200 hecta lúa, đạt hơn 51% kế hoạch. - Công an Tiền Giang bắt 15 đối tượng tại tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại huyện Cái Bè. - Nhiều tỉnh, thành phố cấm phân lô bán nền, chặn sốt đất. - Đeo kính có thể làm giảm 15% nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2. - TP.HCM kiến nghị chi hơn 138 tỉ mỗi năm hỗ trợ bác sĩ, người lao động tại trạm y tế. - Tỉnh Tiền Giang đã chuyển cấp độ 2 (vùng vàng) sang cấp độ 1 (vùng xanh).