ĐBSCL – lúa gạo cùng tăng giá vào cuối vụ

Ngày 25-8, giá lúa tăng lên khoảng 400 đồng/kg so với hồi đầu tháng. Cụ thể tại Cần Thơ và Hậu Giang, nông dân bán lúa tươi tại ruộng với giá từ 5.500 đồng – 6.500 đồng/kg (tùy theo giống lúa).

Đáng chú ý, nhiều nông dân và vựa lúa có khả năng trữ lúa đã trúng lớn khi trữ lúa thơm Jasmine 85, vì giá lúa đã vọt tăng từ 7.500 đồng/kg lên 8.200 đồng/kg. Vụ hè thu 2020, ĐBSCL sản xuất 1,54 triệu ha, sản lượng khoảng 9 triệu tấn.

Thương lái mua lúa của nông dân ĐBSCL

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo Việt Nam đang tốt. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ở mức 480 – 490 USD/tấn, tăng 2-3 USD/tấn so với hồi đầu tháng. Theo các doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL, do bước vào cuối vụ thu hoạch lúa hè thu, nguồn cung đang mỏng và thương lái trong nước tăng cường mua vào thời gian gần đây.

Theo ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty Trung An: Hiện nay lúa và gạo đều tăng giá. Nguyên nhân là do thị trường xuất khẩu đang tốt, cùng với việc Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) vừa có hiệu lực từ ngày 1-8 đã có tác động tích cực đến ngành hàng lúa gạo. Mục tiêu năm 2020 của công ty Trung An là xuất khẩu 80.000 tấn gạo thơm phẩm cấp cao. Giá gạo thơm xuất khẩu của Trung An hiện nay đạt mức giá bình quân 700 – 900 USD/tấn.

Các doanh nghiệp ở ĐBSCL chuẩn bị nguồn gạo để xuất khẩu

Do tác động của dịch Covid-19, nên logistics toàn cầu hiện nay “bị đứt gãy”. Các chuyên gia lúa gạo cho rằng: Mối quan tâm của các nước nhập khẩu gạo hiện nay là việc giao hàng. Theo đó, giao hàng nhanh chóng và logistics tăng thêm giá trị mua hàng. Hậu cần và khả năng vận chuyển giao hàng (hoặc nhận hàng) đã trở thành những yếu tố quan trọng trong việc định hình nhu cầu lúa gạo hiện nay.

