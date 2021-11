Đảo ngọc Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau 2 năm

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 19 -11, tỉnh ghi nhận 382 ca F0 mới (giảm 240 ca so với ngày 18 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 23.481 ca. - Xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo vừa tổ chức Lễ ra mắt điểm bán hàng Việt trên địa bàn xã đặt tại cửa hàng tự chọn Nhà Sách Thủ Khoa với 98% các mặt hàng của các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay - Chính phủ đồng ý về nguyên tắc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine, trong đó có người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân, tham quan, du lịch. - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang chủ động ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ, với sự nỗ lực, trong 7 tháng đã hoàn tất gần 20.000 hồ sơ. - Tiền Giang đoạt 1 giải Nhì (Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ) và 2 giải Ba (Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và Trường Trung cấp Cai Lậy) Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 - Công an xã Phước Lập, huyện Tân Phước bắt quả tang và tạm giữ 2 đối tượng trộm 7 cây mai vàng khi đang trên đường tìm nơi tiêu thụ - Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến dành cho người lao động lần thứ 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh…