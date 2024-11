Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khai giảng lớp nhận thức về Đảng

*** Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho 128 Đoàn viên ưu tú. * Trung tâm Chính trị huyện Cai Lậy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. * Huyện Gò Công Đông triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về huyện nông thôn mới nâng cao. * Liên đoàn Lao động thị xã Cai Lậy tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ trong lực lượng cán bộ công chức viên chức. * Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Trung Quốc dự Hội nghị hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng. * Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến. * Bộ Kế hoạch và đầu tư phân tích về việc 164.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. * Yêu cầu khẩn trương thi công Trạm 110 kV sân bay Long Thành. * Tạm dừng vận hành Tổ hợp hóa dầu Long Sơn hơn 5 tỷ USD, cả ngàn lao động lo lắng. * Giải ngân vốn đầu tư công cả nước chưa đạt 50%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thay cán bộ yếu kém. * Thống nhất trình Quốc hội chính sách thí điểm gỡ vướng cho nhà ở thương mại. * Thành phố Hồ Chí Minh: 1 người bệnh tâm thần cầm súng gây náo loạn ở Bến xe Miền Tây. * Đề xuất phạt tới 30 triệu đồng nếu kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ. * Trung tướng Trần Công Chính nhận nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục II. * Gió đông kết hợp với không khí lạnh, miền Trung mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa tới 400 mm. * Long an cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 43 hộ dân trong dự án tái định cư và nhà ở xã hội. * Công an tóm gọn người vận chuyển 158 kg pháo nổ từ Campuchia về tỉnh Đồng Nai. * Công an Đồng Nai đột kích hàng loạt lò độ chế xe máy. * Sau tai nạn với xe containe, 2 vợ chồng mắc kẹt trong cabin xe tải. * Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận hối lộ 4,2 tỷ đồng. * Cà Mau: Bắt tạm giam chủ quán nhậu và nhân viên về hành vi giết người. * Phát hiện tàu cá không có người trên biển, ngư dân lai dắt về Đảo Lý Sơn. * Quảng Nam: Bắt tạm giam Giám đốc 1 doanh nghiệp về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. * Xuất hiện bão mới ngoài khơi Philippines, dự báo vào Biển Đông. * Đưa thi thể của du khách chèo sup gặp nạn ở đảo Phú Quý – Bình Thuận vào đất liền. * Hà Nội: Nhóm quái xế phóng xe như vũ bão, tông cô gái đang dừng chờ đèn đỏ tử vong. * Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, công an giải cứu 2 người mắc kẹt. * Tổng Thư ký Liên hiệp quốc rất quan ngại trước vụ lính Triều Tiên có mặt ở Nga. * Ấn Độ: Ném lựu đạn vào khu chợ đông đúc ở thành phố Srinagar khiến 11 người bị thương. * Mỹ - Nhật – Hàn tập trận với máy bay ném bom có thể chứa tới 57 tấn vũ khí để răn đe Triều Tiên. * Cặp đấu Trump và Hariss đang cân sức, khó đoán người thắng cử Tổng thống Mỹ. * Nhiều tỷ phú muốn rời Mỹ sau bầu cử. * Israel điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật. * Iran và Israel chuẩn bị đợt leo thang mới.