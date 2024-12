Đang lưu thông trên quốc lộ 1, thạch cao trên xe container bất ngờ rơi xuống đường

*** Lãnh đạo huyện Gò Công Tây thăm gia đình chính sách. * Ngày 6-12, HĐND tỉnh Tiền Giang diễn ra ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng, thông qua nhiều Nghị quyết liên quan đến chính sách phát triển kinh tế xã hội, ngân sách, an ninh quốc phòng địa phương. * UBND thị xã Cai lậy tổng kết chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2024”. * Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. * Chi bộ 3 – Văn phòng – Tham mưu, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tặng 230 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. * Huyện Gò Công Tây thành lập Chi hội cựu Công an nhân dân xã Yên Luông. * Thị xã Cai Lậy đón tiếp đoàn cán bộ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng đến học tập trao đổi kinh nghiệm phát triển các mô hình sản xuất. * Huyện Tân Phước tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2024. * Huyện Gò Công Tây trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP năm 2024. * Huyện Cái Bè có thêm 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: Xã Tân Hưng và xã An Thái Đông. * Xem xét kết thúc mô hình Tổng cục Quản lý thị trường, tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng mới. * Các Trường Đại học cho sinh viên nghỉ Tết từ 3 – 6 tuần. * Hà Nội: Nữ vận động viên cầu lông 14 tuổi bị 2 vận động viên nam hiếp dâm 11 lần. * Các ngân hàng vẫn tiếp tục “ép” người vay mua bảo hiểm. * Cán bộ địa chính phường ở Đồng Nai bị dọa giết liên quan đến bồi thường mặt bằng. * Vĩnh Phúc: Bắt khẩn cấp người đàn ông bắn bị thương Trưởng Công an xã. * Cháy garage xe tại Kiên Giang, nhiều xe bị thiêu rụi. * Văn phòng Google tại Việt Nam hoạt động từ năm 2025. * Phú Thọ: Xây cầu Phong Châu mới 4 làn xe với tổng mức đầu tư 635 tỷ đồng. * Tiến sĩ Trần Đình Thiên: Giá điện hiện tại đang ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài. * Chuyển đổi số đã làm thay đổi toàn diện phương thức, cách làm việc của Báo Chí. * Các tỉnh phía Nam trời trở lạnh. * Lập biên bản tài xế xe biển xanh đi vào làn xe máy trên cầu Phú Mỹ. * Việt Nam xuất siêu hơn 24 tỷ USD. * Bộ Y tế dự kiến chi 357 tỷ đồng/tháng cho tăng phụ cấp ưu đãi nghề. * Công an xử phạt người đạp ngả xe chở hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. * Tinh vi thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, clip nhạy cảm để tống tiền. * Khởi công Cụm Công nghiệp có vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng tại Bình Dương. * Giải chạy Marathon quốc tế thành phố Hồ Chí Minh thu hút 18.000 vận động viên tham gia. * Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. * Nga tiết lộ mục đích thực sự khi bắn tên lửa siêu thanh. * Bang California Mỹ rung chuyển vì động đất mạnh 7 độ. * Pháp lún sâu vào khủng hoảng. Các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Pháp từ chức lan rộng. * Tổng thống Hàn Quốc đối diện nhiều nguy cơ mất chức. * Quân nổi dậy Syria giành thắng lợi lớn. * Triều Tiên chuẩn bị sửa đổi hiến pháp. * Tỷ phú toàn cầu với khối tài sản được công bố: 14.000 tỷ USD.