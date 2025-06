Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

*** Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang. * Vào lúc 07 giờ 45 phút, ngày 24/6 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 18, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang. * Kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Kính mời quý khán giả đón xem. * UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn để thực hiện khẩn cấp 2 dự án dân cư trong khu vực thiên tai nguy hiểm, ở xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo và xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. * Giá ổi ở huyện Cái Bè đã giảm mạnh, khiến nhiều người trồng ổi bị lỗ vốn nặng. Cụ thể, thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 1.500 - 1.700 đồng/kg. * Quốc hội chính thức thông qua sửa Hiến pháp, kết thúc hoạt động cấp huyện từ 1-7. * Từ hôm nay 16-6, người không chuyên trách cấp xã nghỉ việc được hưởng mức trợ cấp vượt trội. * Lực lượng Công an kết thúc giai đoạn 1 huấn luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9. * Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc sáp nhập tỉnh, thành phố không ảnh hưởng đến đề thi tốt nghiệp THPT 2025. * Công an Hậu Giang mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. * Cà Mau: Một người bị thương nặng do máy bay không người lái va trúng. * Lạng Sơn phát hiện địa điểm kinh doanh online chứa hơn 3.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc. * Bạc Liêu: Phát hiện xe chở 120 con heo không có giấy kiểm dịch. * Công an vào cuộc vụ đánh hội đồng cô gái 19 tuổi, livestream lên mạng ở Kon Tum. * Thanh Hóa: Khám chữa bệnh không có giấy phép, 4 cơ sở nha khoa bị đình chỉ hoạt động. * Quảng Bình: Tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích do mưa lũ. * Khắc phục ảnh hưởng bão số 1: Quảng Trị gieo cấy lại lúa Hè Thu. * Iran tiến hành đợt tấn công trả đũa thứ ba trong đêm, nhiều người bị thương. * Chính quyền Mỹ cân nhắc bổ sung thêm 36 quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh. * Hai người tử vong trong vụ nổ súng ở Séc, nghi phạm bị bắt giữ. * Indonesia chính thức dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu gia súc sống nhằm đảm bảo an ninh lương thực. * Sập cầu ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng và bị cuốn trôi.