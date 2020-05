Đảng bộ thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

(THTG) Trong 02 ngày 06 và 07-5, Đảng bộ thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Huyện ủy huyện Gò Công Đông chọn làm Đại hội điểm rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trực thuộc. Dự đại hội có các ông Lê Văn Nghĩa – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Trầm – Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Trung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Thành Diệu – Bí thư Huyện ủy huyện Gò Công Đông, cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và đảng viên Đảng bộ thị trấn Tân Hòa.

Quang cảnh đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông. Ảnh: Quốc Toàn

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ thị trấn Tân Hòa đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị… làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng khang trang, sạch đẹp và được công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào tháng 4/2019. Xác định là trung tâm chính trị – hành chính – kinh tế – xã hội của huyện Gò Công Đông, thị trấn Tân Hòa đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 55 triệu đồng/người/ năm (đạt 119,56% so nghị quyết), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; 100% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và có điện kế chính; hệ thống trường lớp được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy và học được nâng lên; số người tham gia bao hiểm y tế đến nay đạt trên 90%; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hàng năm các chi bộ trực thuộc đểu đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Đại biểu đã bỏ phiếu và bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quốc Toàn

Tại Đại hội các đại biểu tập trung thảo luận, nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, đồng thời bổ sung một số giải pháp cơ bản, nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả cao.

Đại hội bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Lê Thị Hồng Phương – Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa IX tái đắc cử Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Hòa khóa X. Đại hội bầu 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Công Đông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

