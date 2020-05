Đảng bộ Đài PT-TH Tiền Giang tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

(THTG) Ngày 07-5, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang chọn để tổ chức Đại hội điểm đầu tiên của Đảng ủy khối. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cùng 93 đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) tỉnh Tiền Giang .

Quang cảnh đại hội Đảng bộ Đài PT-TH Tiền Giang. Ảnh: Minh Trung

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đài đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, UBND và đảng ủy cấp trên giao phó, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao chất lượng chương trình PT-TH, trang thông tin điện tử, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ và tất cả các chi bộ trực thuộc đều đạt trong sạch, vững mạnh trở lên; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; Lãnh đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, hàng năm đều đạt danh hiệu vững mạnh trở lên; Kết nạp 23 đảng viên, đạt 191,6% so Nghị quyết; Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ viên chức.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Tiền Giang nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Minh Trung

Ban chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Tiền Giang nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 10 đồng chí ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đột phá, phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử” nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tập trung thực hiện thắng lợi 02 mục tiêu cơ bản, đó là: Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử, đồng thời đảm bảo mục tiêu tự chủ tài chính theo lộ trình và quy định của Chính phủ; Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Kết nạp 06 đảng viên mới; Lãnh đạo thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ viên chức.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng lưu ý: Đảng bộ cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo tốt các nhiệm vụ, kịp thời cập nhật, cung cấp các thông tin trong và ngoài nước đến với nhân dân; Kiện toàn, tăng cường, củng cố sức chiến đầu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường nâng cao tính kỷ luật của cán bộ; phấn đấu phát triển để Đài trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, khẳng định vai trò của người làm báo ở hiện tại và tương lai.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Tiền Giang nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 10 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hùng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Đài PT-TH Tiền Giang nhiệm kỳ 2020- 2025.

Minh Toàn