Dân số thế giới đạt 8,09 tỷ người vào ngày đầu năm mới 2025

*** Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2024. * Huyện Cái Bè triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông và Luật Hợp tác xã. * Chủ tịch UBND huyện Cai lậy gặp gỡ và đối thoại với cán bộ Đảng viên xã Tân Phong. * Huyện Gò Công Đông tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Ất Tỵ. * Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng 314 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Công Đông và 50 phần quà cho bà con huyện Tân Phú Đông với tổng trị giá trên 350 triệu đồng, đồng thời trao tặng kinh phí sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Gia Thuận và xã Bình Nghị mỗi căn 30 triệu đồng. * Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổng kết công tác năm 2024. * Huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội doanh nghiệp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. * Huyện Tân Phú Đông Đại hội Hội Luật gia nhiệm kỳ 2024-2029. * Đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Cai Lậy kiểm tra tại chợ về hàng hóa phục vụ Tết, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa. * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. * UBND thành phố Gò Công công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Bình Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Năm 2024, huyện Cái Bè đón gần 87.000 lượt khách du lịch. * Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Tiền Giang tập huấn quy trình canh tác lúa chất lượng cao cho nông dân Tân Phước. * Huyện Tân Phú Đông ra mắt tuyến đường Cờ Tổ quốc Lũy Pháo Đài. * Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Năm 2024, lần đầu tiên Bộ Chính trị kỷ luật 2 nguyên lãnh đạo cấp cao. * Sau khi phát hiện cơ sở dùng hàn the sản xuất chả lụa ở Đà Nẳng, nhiều cơ sở bán chả ế ẩm vì bị vạ lây. * Việt Nam là 1 trong 20 nền ẩm thực ngon nhất thế giới. * Kon Tum: Sập giàn giáo công trình Thủy điện Đắk Mi 1 làm 5 công nhân bị vùi lấp, lực lượng chức năng đã tìm được 3 thi thể, hiện đang nổ lực tìm 2 thi thể còn lại. * Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt xây dựng, sửa chữa hơn 300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. * Thành phố Huế kỳ vọng thu được 11.200 tỷ đồng từ năm du lịch quốc gia 2025. * Công an thành phố Nha Trang xác minh vụ du khách bị thu 200.000đ trên bãi biển. * Một phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh đánh nhân viên gác chắn gãy sóng mũi ngay lúc tàu hỏa đang đến. * Hy hữu: 2 bé song sinh ở Hà Nội chào đời cách nhau 5 tuần. * Khởi tố bắt giam Trưởng phòng Quản lý đô thị Hội An (Quảng Nam) vì nhận hối lộ cấp phép ghe hoạt động du lịch. * Ông Kim Jong Un và Ái nữ thăm khu resort ven biển mới của Triều Tiên. * Luật sư Hàn Quốc đệ đơn yêu cầu dừng lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon. * Nhóm điều tra quốc tế tới Hàn Quốc nhưng hộp đen bị hư. * Ông Trump đang ở kèo trên trong đàm phán xung đột Nga – Ukraine. * WHO yêu cầu Trung Quốc thực hiện mệnh lệnh đạo đức và khoa học liên quan đến dịch bệnh Covid-19.