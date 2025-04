Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của quân và dân Việt Nam là sự kiện lịch sử vĩ đại

*** Sở Y tế Tiền Giang tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới từ ngày 24 đến ngày 30-4-2025. * Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. * Ông Phan Phùng Phú, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Phường 5. * Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức thăm và tặng quà cho các nạn nhân da cam/dioxin tại các huyện Tân Phước, Châu Thành và thị xã Cai Lậy. * Đoàn giám sát HĐND TP. Mỹ Tho làm việc với UBND xã Phước Thạnh để giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 – 2025. * Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang tổ chức truyền thông hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh khởi nghiệp tại TP. Gò Công. * Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 5-5-2025. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy. * Chủ tịch nước Lương Cường dự hội thảo khoa học về vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao tại Hà Nội. * Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các dự án để hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trong năm 2025. * Bộ Công an công bố danh sách 12 loại sữa giả và 72 loại sữa nghi giả. * Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm cung cấp điện dịp lễ 30/4 và các tháng cao điểm mùa khô. * Đồng Tháp: Tổng doanh thu của làng nghề, làng nghề truyền thống hơn 2.000 tỷ đồng/năm. * Hà Nội: Phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng bị vứt bỏ trên vỉa hè. * Công an Nghệ An phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hàng trăm tỷ đồng. * Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại 2 huyện Thanh Chương, Tân Kỳ (Nghệ An). * Giá vàng sáng 23/4 giảm mạnh, vàng nhẫn mất mốc 120 triệu đồng/lượng. * Nga trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 155 năm ngày sinh lãnh tụ vĩ đại V.I.Lenin. * Ngoại trưởng Rubio khởi động chiến dịch cải tổ, tinh gọn Bộ Ngoại giao Mỹ. * Ấn Độ: Nghi phạm khủng bố tấn công du khách ở Kashmir, ít nhất 20 người thiệt mạng. * Australia: Động đất có độ lớn 4,6 tại bang New South Wales. * Gần 63.000 thí sinh Myanmar thi lại đại học do bài thi bị cháy sau trận động đất. * Thời tiết ngày 23/4: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng