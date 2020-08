Đại tá Nguyễn Văn Nhựt tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an Tiền Giang

(THTG) Chiều 11-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục chương trình làm việc với phần ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bế mạc.

Quang cảnh ngày làm việc thứ 2 Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII. Ảnh: Bá Thủy

Trước đó, trong phần phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những kết quả của Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, cần phát huy tnh thần đoàn kết và quyết tâm cao của đảng viên trong Đảng bộ, nhất là tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của Đảng ủy. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý Công an Tiền Giang cần chủ động làm tốt công tác dự báo và nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh…

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bá Thủy

Trên tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 thành viên; Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 thành viên, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu biểu quyết và bỏ phiếu bầu. Ảnh: Bá Thủy

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra gồm: Kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 3% năm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố hằng năm đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự hằng năm đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; kéo giảm 5% số đối tượng truy nã hằng năm; kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông hằng năm… và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thay mặt Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội cho từng cán bộ, đảng viên; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần cụ thế hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, chọn khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp kịp thời với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Hồng Tuyến