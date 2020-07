Phần Lan ký tài trợ dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

+ Hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo hiến 220 đơn vị máu do Viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tổ chức với chủ đề \" Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống\". + Huyện Tân Phước tổ chức tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 + Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang khánh thành Đơn vị Tim mạch can thiệp + Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức thảo luận văn kiện đại hội Đảng các cấp. + Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tổ chức Hội nghị Kết nối ngân hàng với các Doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid 19.