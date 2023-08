(THTG) Ngày 04-8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Đài PT&TH Tiền Giang tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Quang cảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tham gia Ngày hội có các đơn vị: Công an Tiền Giang, công an xã Đạo Thạnh, công an phường 4, TP. Mỹ Tho, Công ty Xăng dầu Tiền Giang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tiền Giang và Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho.

Các đội tham gia nhiều trò chơi dân gian trong ngày hội.

Các đội tham gia nhiều trò chơi dân gian như chuyền chanh, bịt mắt đập bong bóng và đua xe máy chậm. Sau phần hội thi sôi nổi, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân và 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (19/8/2005 – 19/8/2023).

Việc tổ chức Ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thanh Triều + Việt Bình