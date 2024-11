Đại đoàn kết toàn dân tộc – Nguồn sức mạnh đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình

*** Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn của tỉnh. * Các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. * Huyện Cái Bè tổ chức họp mặt kỷ niệm 57 năm chiến thắng Đập Ông Tải tại xã Hậu Mỹ Phú. * Xã Bình Phục Nhứt huyện Chợ Gạo tổ chức mô hình thu gom gác thải bảo vệ môi trường. * Đại diện Bộ Tài nguyên và môi trường đến khảo sát và kiểm tra tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao tại huyện Gò Công Đông và huyện nông thôn mới Tân Phú Đông. * Trường THPT Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây tổ chức tư vấn tuyển sinh Đại học cho học sinh lớp 12. * Lãnh đạo huyện ủy Tân Phước dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hưng Thạnh. * Huyện Cái Bè có 8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. * Hiệu trưởng 1 trường học ở thành phố Hồ Chí Minh xin đổi hoa 20-11 thành sữa, tập cho học sinh. * Các doanh nghiệp ở Phú Quốc phát triển mạnh ngành nuôi trai lấy ngọc. * Bão số 9 suy yếu dần trên Biển Đông. * Dự kiến chi 506 tỷ đồng mua quà Tết cho 1,66 triệu người có công. * Hàng loạt cán bộ liên quan đến đại dự án cây xanh ở Quảng Bình bị bắt. * Đà Nẳng: Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô gần 2.000 tỷ đồng. * Lâm Đồng: Khởi tố Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm trốn thuế 5,8 tỷ đồng. * Quảng Nam: Yêu cầu xử lý trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền. * Tăng giá hơn 10.000 dịch vụ y tế. * Đà Nẳng: Phát động chiến dịch “Hãy đi chậm lại vì tương lai trẻ thơ”. * Việt Nam đóng góp tích cực vì 1 APEC cởi mở và bền vững. * Lãng phí nhà công vụ tại cửa khẩu Cầu Treo. * Quảng Bình: Khởi tố 11 bị can vi phạm quy định đấu thầu. * Tập đoàn Hàng không hàng đầu ở Brazil muốn hợp tác với Việt Nam. * Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với tỉnh Cà Mau về thúc đẩy đầu tư và chuyển đổi số. * Việt Nam và Brazil nâng mối quan hệ lên hợp tác chiến lược. * Mỹ cho Ukraine bắn tên lửa sâu vào đất Nga. * Nga cảnh báo về thế chiến thứ 3. * Nga tấn công dồn dập khắp Ukraine, Ba lan tăng cường an ninh không phận. * Ông Trump bổ nhiệm Luật sư riêng làm Thư ký Nhà Trắng. * Israel không kích dữ dội làm chỉ huy Hezbollah thiệt mạng. * Giáo hoàng Francis đề nghị điều tra nghi án diệt chủng tại Gaza. * Ông Kim Jong Un tuyên bố: Bán đảo Triều Tiên là điểm nóng nhất thế giới. * Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm đầu tiên. * Ông Trump có thể đạt thỏa thuận với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. * Philippines liên tục hứng chịu các cơn bão nặng nề nhất trong lịch sử. * Iran bất ngờ đòi Mỹ bồi thường hàng ngàn tỷ USD. * Gần 40 tỷ USD cho các thương vụ triển lãm hàng không tại Trung Quốc.