Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo tiếp xúc cử tri

*** Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Đông phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm năm 2025. * Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia năm 2025 diễn ra tại tỉnh Tiền Giang đã kết thúc thành công tốt đẹp. * Bệnh viện Quân y 120 lần đầu phối hợp các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi thận qua da cho 2 bệnh nhân. * Hội khuyến học Thị xã Cai Lậy tổ chức chương trình trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. * Sáng 27/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao; gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. * Ngày 27/5, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. * Nghệ An: Cơ quan công an phá thành công 2 chuyên án ma túy, thu giữ 1.600 viên ma túy tổng hợp. * Tối 26/5, một đám cháy đã bùng lên tại căn nhà nằm trong hẻm ở quận 7, TP Hồ Chí Minh thiêu rụi nhiều tài sản. * Bình Định: Thu giữ gần 4 tấn đường không có giấy tờ hợp pháp. * Hà Nội triển khai hơn 20 điểm ghi hình phạt nguội công khai. * Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc phát hiện hơn 1 tấn thịt heo đã bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường. * Đồng Tháp kiến nghị trung ương cấp kinh phí để chi trả cho cán bộ nghỉ theo nghị định 178 và 67. * Cơ quan Hải quan đã chặn đứng lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có cất giấu gần 5.000 sản phẩm thời trang có nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. * Y học cổ truyền Việt Nam là tâm điểm chú ý tại Hội nghị Quốc tế về Phát triển Tiền lâm sàng Sinh dược 2025 diễn ra tại Cuba. * Thời tiết ngày 27/5: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn cục bộ, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. * Nghị sĩ Đức kêu gọi ngừng xuất khẩu vũ khí cho Israel vì lo ngại thảm họa nhân đạo ở Gaza. * Đâm xe ở Liverpool, Anh khiến gần 50 người bị thương, 2 người nguy kịch. * Ai Cập phát hiện 3 lăng mộ cổ đại thời Tân Vương quốc ở Luxor. * Lốc xoáy dữ dội tấn công miền Nam Chile gây thiệt hại nghiêm trọng.