Đà Nẵng chính thức thành lập Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn

Theo đó, Bệnh viện dã chiến TP Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn (số 3 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện dã chiến là Cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng có quy mô 500 giường, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 300 giường, nhân lực được điều động tương ứng với số lượng bệnh nhân, đảm bảo yêu cầu thu dung, điều trị.

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn, đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Đà Nẵng. Khung nhân lực được áp dụng khi có Quyết định vận hành Bệnh viện dã chiến và được thay đổi, điều chỉnh theo hướng từng bước chuyển giao cho Bệnh viện Đà Nẵng tiếp quản để vận hành khi Bệnh viện Đà Nẵng đủ điều kiện kết thúc phong toả.

Phạm vi hoạt động chuyên môn của Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn là cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bệnh viện Đà Nẵng đã được Sở Y tế phê duyệt.

Giám đốc Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn bố trí, sắp xếp các khu chức năng và chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thu dung điều trị Covid-19 và kiểm soát nhiễm khuẩn.

TP Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng bàn giao đầy đủ hạng mục công trình, phối hợp đảm bảo vận hành an toàn toàn và kịp thời xử lý sự cố liên quan; Sở TN-MT hướng dẫn các vấn đề liên quan đến môi trường, thông khí, xử lý nước thải, rác y tế cho Bệnh viện; Công an thành phố cử lực lượng để đảm bảo an ninh cho Bệnh viện; UBND quận Hải Châu hỗ trợ, phối hợp với Giám đốc Bệnh viện dã chiến trong việc thiết lập và vận hành có hiệu quả bệnh viện…

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, do Ban chỉ đạo quyết định.

