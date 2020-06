Cục Thống kê Tiền Giang công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020

(THTG) Ngày 29-6, Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội cả nước 6 tháng đầu năm 2020.

Quang cảnh họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội cả nước 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Lê Long

Theo số liệu được Cục thống kê công bố, 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ước đạt 28.148 tỷ đồng, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 121.000 hecta, thu hoạch 79.600 hecta, với sản lượng 516.000 tấn, đạt gần 50% kế hoạch. Sản lượng thủy sản thu hoạch 157.700 tấn, đạt 51% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 thực hiện 41.900 tỷ đồng, tăng 1,2% so cùng kỳ. Chỉ số tiêu dùng bình quân quý II/2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.200 triệu USD, đạt 36% kế hoạch, giảm gần 15% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước thực hiện gần 5.200 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và giảm gần 10% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện được 9.000 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ.

Số liệu được báo cáo tại buổi họp. Ảnh: Lê Long

Tại buổi họp báo, Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang đã trả lời, giải đáp những câu hỏi, ý kiến của các nhà báo để cung cấp thông tin làm rõ hơn về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

Thùy Trang