Cục Quản lý thị trường Tiền Giang kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

(THTG) Ngày 27-4, Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn công tác, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán ngành hàng thực phẩm.

Cục Quản lý thị trường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh ngành hàng thực phẩm. Ảnh: Lê Thi

Nằm trong Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”, đoàn đã đến kiểm tra tại HTX Thương mại, dịch vụ phường 1; Cửa hàng sữa Đồng Khánh, phường 4, TP Mỹ Tho. Tại các cơ sở, đoàn đã kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kiểm tra điều kiện chung về kinh doanh an toàn thực phẩm; hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra việc niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết…

Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đều đảm bảo đủ các giấy tờ về giấy chứng nhận kinh doanh; hóa đơn chứng từ; thực hiện tốt các điều kiện chung về an toàn thực phẩm;… Theo kế hoạch, Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức 26 đợt kiểm tra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2021.

Yến Vân