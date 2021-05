Cử tri Tiền Giang đi bầu cử đạt 99,85%

(THTG) Tối 23-5, đúng 19 giờ, các Tổ bầu cử trên địa bàn Tiền Giang đã tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu và tiến hành thủ tục kiểm phiếu theo quy định.

Ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang cho biết: Toàn tỉnh có trên 20% trong tổng số 1.461 tổ bầu cử khai mạc phòng bỏ phiếu lúc 6 giờ sáng và đúng 7 giờ các tổ bầu cử còn lại đồng loạt khai mạc. Đến 19 giờ ngày 23-5, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử. Kết quả có 1.505.297 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,85%. Có 1.296/1.461 khu vực bỏ phiếu, 135/172 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đã đi bầu.

Công tác kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ảnh: Lê Thi

Theo quy định tại Điều 73 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào lúc 19 giờ cùng ngày (trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài đến 21 giờ cùng ngày). Riêng tại Tiền Giang, toàn bộ 1.461 Tổ bầu cử đồng loạt tiến hành thủ tục kiểm phiếu đúng 19 giờ 23-5. Để đảm bảo việc kiểm phiếu tiến hành đúng quy định, trước đó các địa phương cũng đã tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục theo quy định.

Đặc biệt, để đảm bảo minh bạch, các Tổ bầu cử mời 02 cử tri cư trú tại địa phương và không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chứng kiến việc mở thùng phiếu.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số tổ bầu cử trên địa bàn Tp. Mỹ Tho, ngoài việc đảm bảo đúng quy định trong quá trình kiểm phiếu, các đơn vị còn chú trọng đến công tác an ninh với sự tham gia của lực lượng Công an và Quân sự, nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực thực hiện việc kiểm phiếu.

Mạnh Cường