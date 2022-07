Covid-19: “Tâm dịch” Vũ Hán phong tỏa khẩn

- Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% biên chế, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách. - Tỉnh ủy Tiền Giang vừa có chỉ đạo trong quý 3-2022 phải dứt điểm việc thu hồi nhà công vụ cán bộ đã về hưu nhưng vẫn sử dụng nhiều năm qua. - Từ ngày 1-8 tuyến xe buýt Tiền Giang – Long An – TP.HCM sẽ hoạt động. - Hỗ trợ sinh kế cho 300.000 hộ nông dân trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. - Chợ Gạo tổ chức thăm và tặng quà cho 5.690 đối tượng chính sách nhân dịp 27/7/2022 - Cao tốc TP HCM - Dầu Giây ùn ứ ngày đầu thu phí không dừng (ETC) do nhiều xe chưa dán thẻ. - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7-1947 - 27/7/2022), lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Bác. - Lợi nhuận lao dốc, Hòa Phát rớt khỏi top 10 doanh nghiệp lớn nhất TTCK…