Covid-19: BBC đưa tin 210 người chết, Iran lập tức bác bỏ

Theo hãng tin Reuters, chi nhánh Ba Tư của đài BBC hôm 28-2 cho biết ít nhất 210 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trên khắp Iran. Đây là con số BBC đưa ra dựa trên nguồn thông tin từ các bệnh viện, cao gấp 6 lần so với con số mà Bộ Y tế Iran xác nhận là 34 người thiệt mạng cho đến nay.

BBC cho biết phần lớn người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thủ đô Tehran và TP Qom, nơi ca nhiễm đầu tiên của Iran được xác nhận.

Ngay sau khi con số chấn động 210 người chết được BBC đưa ra, người phát ngôn Bộ Y tế Iran là Kianush Jahanpur đã bác bỏ công bố trên trong một bài đăng trên trang Twitter cá nhân. Ông Jahanpur khẳng định Iran đã minh bạch trong công bố thông tin, đồng thời cáo buộc BBC đang “lan truyền sự dối trá”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 28-2 cho biết Washington đã gửi tới Tehran đề nghị giúp đỡ ứng phó với sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Iran cũng đã bác bỏ và gọi đề nghị của Mỹ là “nực cười”.

“Đề nghị giúp đỡ Iran chống lại virus SARS-CoV-2 đến từ một quốc gia đã áp đặt những sức ép đắt đỏ lên nhân dân Iran thông qua những hành động khủng bố kinh tế, thậm chí ngăn chặn việc mua thiết bị y tế và thuốc men, là nực cười và chỉ là trò chơi tâm lý chính trị” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố.

Trong ngày 28-2, Bộ Y tế Iran thông báo phát hiện 143 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 388. Iran có 34 ca tử vong, cao nhất bên ngoài Trung Quốc và là nước có tỉ lệ tử vong vì virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới. Ông Kianush Jahanpur dự đoán tình hình lây nhiễm gia tăng trong vài ngày tới, thậm chí vài tuần tới. Do đó, Iran sẽ phải đối mặt với một tuần mới khó khăn, theo như lời của Bộ trưởng Bộ Y tế Iran Saeed Namaki.

Hàng loạt quan chức cấp cao của Iran đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi, và ông Mojtaba Zonnour, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội.

Phát biểu trước báo giới ở Geneva (Thụy Sĩ), tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 28-2 cho biết đội chuyên gia y tế sẽ được cử đến Iran, trong ngày 1-3 hay ngày 2-3. Michael Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, trước đó cho rằng tỉ lệ tử vong cao ở Iran cho thấy sự bùng phát của dịch Covid-19 có thể lan rộng hơn so với dự kiến. Một thành viên của Hội đồng TP Tehran nói với hãng tin IRNA rằng “số bệnh nhân nhiễm dịch có thể tăng lên 10.000 hoặc 15.000″ trong những tuần tới.

Tại Tehran và các thành phố khác, chính quyền ra lệnh hạn chế tụ tập đông người, hủy các buổi cầu nguyện vào thứ sáu, các trường đại học sẽ đóng cửa một tuần nữa. Quốc hội nước này cũng tạm đóng cửa.

