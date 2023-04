Công ty Xăng dầu Tiền Giang khởi công xây dựng 20 căn nhà cho ngư dân nghèo ở Gò Công Đông

(THTG) Ngày 14-4, tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, Công ty Xăng dầu Tiền Giang phối hợp với Hội chữ Thập Đỏ tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 20 căn nhà cho ngư dân gặp khó khăn về nhà ở.

Quang cảnh Lễ Khởi công xây dựng 20 căn nhà cho ngư dân.

20 căn nhà được xây dựng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Kiểng Phước, Tân Điền, Tân Phước, Tân Thành, Phước Trung và thị trấn Vàm Láng. Mỗi căn nhà được Tập đoàn Petrolimex Việt Nam, thông qua Công ty Xăng Dầu (Petrolimex) Tiền Giang hỗ trợ 50 triệu đồng. Dự kiến 20 căn nhà sẽ hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình vào tháng 7/2023.

Đây là Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” giai đoạn 2022-2027 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và được triển khai tại 291 xã khó khăn thuộc 23 tỉnh, thành phố giáp biển, với mục tiêu chung là cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Tại tỉnh Tiền Giang, thông qua Hội Chữ thập đỏ, Petrolimex Tiền Giang hỗ trợ xây dựng 60 ngôi nhà an toàn cho ngư dân tại các địa phương như: thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, Petrolimex Tiền Giang góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời giúp ngư dân an tâm bám biển, giữ gìn biển đảo và an ninh quốc gia.

Hữu Tâm