Công Ty Bảo Việt Nhân thọ Tiền Giang trao học bổng và xe đạp cho học sinh hiếu học tại xã Thạnh Nhựt

*** Bộ đội Biên phòng Tiền Giang xử phạt 150 triệu đồng đối với 2 chủ tàu cá vi phạm về gắn thiết bị hành trình. * Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu làm việc với UBND huyện Gò Công Đông về phát triển du lịch. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Phước giải ngân trên 3,4 tỷ đồng cho người dân thị trấn Mỹ Phước. * Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ Tiền Giang tổ chức trao xe đạp và học bổng cho học sinh khó khăn của xã Thạnh Nhựt huyện Gò Công Tây. * Thành phố Mỹ Tho tổ chức triển khai Luật Tài nguyên nước. * Huyện Chợ Gạo khen thưởng 8 cá nhân trong hội thi Chi hội trưởng Cựu Chiến binh ấp, khu phố giỏi năm 2024. * Công an huyện Gò Công Tây phối hợp với Huyện đoàn tuyên truyền An toàn giao thông trong trường học. * Bà Trần Kim Phượng được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Cai Lậy. * Để phục vụ công tác thi công sửa chửa mặt cầu Rạch Miễu số 1, và số 2, khe co giãn cầu Rạch Chuối, mặt đường tại trạm thu phí thuộc tuyến QL.60, tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, CÔNG TY TNHH BOT CẦU RẠCH MIỄU THÔNG BÁO: Điều tiết giao thông đối với các loại ô tô tham gia giao thông, cụ thể: * Đối với phạm vi cầu Rạch Miễu: Thời gian thi công từ 22 giờ đêm hôm trước đến 04 giờ sáng ngày hôm sau kể từ ngàv 12/9/2024 dự kiến đến hết ngày 05/10/2024. * Hình thức: Thi công trên một nữa cầu Rạch Miễu số 1 và số 2 và cầu Rạch Chuối. * Phân luồng giao thông các phương tiện 2 hướng:Tiên Giang đi Bến Tre và ngược lại. * Các phương tiện lưu thông trên một nửa cầu còn lại theo nguyên tắc: Hướng Tiền Giang – Bến Tre đi 15 phút thì hướng ngược lại Bến Tre - Tiền Giang dừng 15 phút. * Ngoài thời gian trên, các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu bình thường. * Riêng xe cứu thương sẽ được lực lượng điều tiết giao thông hướng dẫn qua cầu trong thời gian điều tiết giao thông. * Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. * Thời tiết buổi sáng tại thành phố Hồ Chí Minh trời mù mịt. * Thủy điện Trị An tăng xả nước xuống hạ du gấp 3 lần. * Bỏ đề xuất quy định Học sinh sinh viên đi làm thêm không quá 24 giờ/tuần. * Gần 400 bộ đội sẽ rút khỏi Làng Nũ, lực lượng địa phương sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm 5 ngày. * 5 tỉnh phải tập trung tối đa để trình Quốc Hội dự án đường bộ lớn nhất Đông Nam Bộ. * Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng cầu Phong Châu mới. * Đường vào huyện Cát Tiên Lâm Đồng bị chia cắt do đường bị sạt hơn phân nữa. * Thành phố Hồ Chí Minh làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để giải quyết hồ sơ nhà đất. * Bộ Lao động Thương binh và xã hội: Thanh tra toàn bộ cơ sở trợ giúp xã hội, nuôi dưỡng trẻ em. * Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. * 2 học sinh Nga ném bom xăng phá trực thăng quân sự. * Israel lại không kích ở Lebanon, diệt chỉ huy nhóm Hezbollah. * Nghi phạm chĩa súng ở sân golf của ông Trump bị buộc tội âm mưu ám sát. * Tổng thống Ukraine tuyên bố tại Hội đồng Bảo an: Nga phải bị ép chấp nhận hòa bình.