Công nhân Công ty Simone Tiền Giang đình công, đòi tăng lương

(THTG) Ngày 25-02, khoảng 8.200 công nhân đang làm việc cho công ty TNHH Simone Tiền Giang, thuộc Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, huyện Châu Thành) tỉnh Tiền Giang ngừng việc tập thể, đình công, đòi tăng lương và các chế độ lao động.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 25/02/2021, khoảng 1.200 công nhân của xưởng 1, Công ty TNHH Simone TG3 đến công ty làm việc bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ 40 phút, nhiều công công nhân ngừng làm việc và đồng loạt kéo ra ngoài. Đến khoảng 8 giờ 20 phút, tất cả công nhân của xưởng 1 tràn qua xưởng 3 và xưởng 2 cùng công ty, kêu gọi công nhân của các xưởng này cùng đình công, ngừng việc với khoảng 8.200 công nhân. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Ban lãnh đạo công ty đã ra thông báo cho toàn bộ công nhân ra về và ngày 26/02/2021 vào làm việc bình thường. Qua tìm hiểu bước đầu, nguyên nhân dẫn đến đình công là do công ty chậm tăng lương.

Công nhân công ty TNHH SIMONE TG3 đình công, đòi tăng lương và các chế độ theo hợp đồng. Ảnh: Trần Liêm

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Tiền Giang, phòng Cảng sát Cơ động công an tỉnh, cùng lực lượng Cảnh sát giao thong, Công an huyện Châu Thành đã đến điều tiết giao thong và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Ngoài ra, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Simone TG3, Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Hương tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân và người lao động tránh tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, tất cả công nhân và người lao động Công ty TNHH Simone Tiền Giang, Khu công nghiệp Tân Hương đã giải tán và ra về.

Hữu Tâm