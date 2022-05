Công nghệ mới: Không có tinh trùng, vẫn có con

Nhờ vậy, con sinh ra sẽ mang gene bố, thay vì trước đây phải đi xin tinh trùng từ người khác. Đây là hai trường hợp vô sinh điều trị thành công đầu tiên tại bệnh viện và tại Việt Nam nhờ vào kỹ thuật ROSI.

Đó là trường hợp của bệnh nhân L.Q.M. (35 tuổi) được xác định mắc hội chứng Klinefelter (hội chứng bất thường nhiễm sắc thể khiến anh không có tinh trùng). Quá trình tìm tinh trùng non giúp anh M. có con được Bệnh viện Hùng Vương và Khoa Nam học của Bệnh viện Bình Dân phối hợp thực hiện.

Sau khi được thăm khám, anh M. được điều trị nội khoa tại Bệnh viện Bình Dân để đáp ứng cho phẫu thuật tìm tinh trùng. Sau khi phẫu thuật, ống tinh được chuyển giao cho Bệnh viện Hùng Vương để tìm tinh trùng non. Cuối cùng, tinh trùng non được tìm thấy nhờ kính hiển vi có độ phóng siêu lớn. Ê kíp thực hiện tiến hành tiêm tinh trùng non vào bào tương trứng của người mẹ được lấy trước đó. Mặc dù anh M. mắc hội chứng bất thường nhiễm sắc thể, nhưng bác sĩ đã tìm được phôi bình thường đưa vào cơ thể vợ anh và may mắn, chị L. đã mang thai. Để có thể tiếp tục có con, ê kíp còn giúp anh M. trữ các phôi bình thường khác.

Trường hợp thứ hai cũng mang thai nhờ quy trình ROSI. Đó là vợ chồng chị T.M và anh P. (cũng không có tinh trùng). Sau quá trình điều trị, anh P. và chị M. đã có con.

Nguồn: SGGP