Công đoàn ngành Nông nghiệp gắn biển công trình thi đua Kè chống sạt lở Cồn Ngang

*** Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức gắn biển công trình thi đua: Công trình kè chống sạt lở Cồn Ngang. * UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà nhiều tầng, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. * Công an huyện Châu Thành bắt được 2 đối tượng trộm tài sản từ tỉnh Long An đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn Tiền Giang. * Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh tặng máy lọc nước và học bổng cho học sinh khó khăn tại các Trường học trên địa bàn huyện Cái Bè. * Huyện Châu Thành ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. * Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông gặp gỡ và lắng nghe ý kiến người dân xã Tăng Hòa. * Xã Long Bình huyện Gò Công Tây ra quân làm thủy lợi nội đồng. * Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cai Lậy. * Hội Cựu chiến binh thành phố Mỹ Tho sơ kết quý 3. * Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Bè tổ chức giám sát công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố. * Huyện Tân Phước tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. * Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nhận hối lộ 25 tỷ đồng. * Xuất hiện vùng áp thấp ở Biển Đông, miền Trung tiếp tục có đợt mưa lớn. * Cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương – Đồng Nai chính thức thông xe. * Tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ sập cầu Phong Châu. * Tông xe liên hoàn khiến 2 người tử vong trên đường Nguyễn Văn Linh thành phố Hồ Chí Minh. * Nhiều hộ dân ở thành phố Plieku bị uy hiếp do sạt lở đồi. * Kiên Giang: Tìm kiếm được 16 bộ hài cốt liệt sĩ tại 1 xã. * Bà Rịa Vũng Tàu ra quân cao điểm xử lý tận gốc các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. * Sau 4 năm thành lập, Trung tâm ghép phổi thuộc Bệnh viện phổi Trung ương đã ghép thành công 3 ca phổi cho bệnh nhân. * Nghệ An: Mưa lũ làm 3 người chết, các địa phương tiếp tục di dời hàng trăm hộ dân. * Đăng tải Bản đồ có hình “lưỡi bò”, một phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 30 triệu đồng. * Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên 12 năm tù cho người làm giả hợp đồng cho thuê đất của Bộ Công an để chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng. * Đã tìm ra nguyên nhân làm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi bị ngập liên tục. * Trao tặng hơn 1,7 triệu nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1. * Nhiều chuyên gia đề xuất điều chỉnh quy hoạch, giữ lại biệt thự cổ đẹp nhất tỉnh Đồng Nai làm khu bảo tàng. * Đề xuất chỉ bắn pháo hoa ở 1 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thủ Đô. * Xe Taxi đang đậu trên đường phố Đà Lạt bổng nhiên bốc cháy. * Hơn 9.000 học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa bão. * Boeing sẽ hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam. * Trung Quốc kêu gọi công dân rời Israel càng sớm càng tốt. * Động đất làm run chuyển miền Đông Iran, 28 người bị thương. * Xả súng ở Mỹ làm 4 người chết. * Nga khẳng định không bao giờ muốn chiến tranh hạt nhân xảy ra. * Ông Trump tuyên bố sẽ không tái tranh cử nếu thua bà Harris. * Thống thống Ukraine đến Mỹ.