Công đoàn cơ sở Đài PTTH Tiền Giang họp mặt kỷ niệm ngày 8-3

*** UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. * Công an thành phố Cần Thơ đạt giải Nhất nội dung thi cứu hộ cứu nạn tại Hội thi Thể thao phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực V đang diễn ra tại Tiền Giang. * Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. * Hội Người mù huyện Chợ Gạo tặng 135 phần quà cho người khiếm thị. * Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy họp mặt kỷ niệm 8-3 và hưởng ứng Tuần lễ áo dài. * Công an Tiền Giang công bố Quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát giao thông và ra mắt Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe. * Xã Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây họp mặt kỷ niệm ngày 8-3. * Thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2024. * Huyện Tân Phước tổ chức Đại hội điểm Đại hội thể dục thể thao thị trấn Mỹ Phước. * Xã Long Khánh thị xã Cai Lậy tổ chức họp mặt 8-3 và Hội thi Duyên dáng áo dài. * Sư đoàn 8 Quân khu 9 thông qua kế hoạch huấn luyện chiến đấu và Liên thẩm quân số năm 2025. * Từ ngày 9-3, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lên đường thăm cấp Nhà nước tới Indonesia và Singapore. * Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam chủ trạm dừng nghỉ Ngọc Anh về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. * Hưng Yên: 1 thanh niên dùng giấy tờ giả để trốn nghĩa vụ quân sự đã bị truy nã và lẩn trốn ở Lai Châu đến kiệt sức. * Quảng Trị: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số chỉ có 1 người làm việc khi lãnh đạo Sở Khoa học công nghệ đến chúc mừng 8-3. * Trần Minh Dũng đăng quang chương trình Người kể chuyện tình mùa 8. * Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai bị phạt 280 triệu đồng vì vi phạm Luật Tài nguyên nước. * Yêu cầu các cơ sở Y tế tuân thủ quy định khi khám sức khỏe cho người thi bằng lái xe. * Hơn 80% trẻ bị rối loạn di truyền được sinh ra từ bố mẹ khỏe mạnh. * Đề xuất mạng xã hội không được lấy ảnh căn cước xác thực tài khoản. * Quảng Ngãi: Nhóm 5 người mang hung khí xông vào nhà dân đánh người giữa ban ngày, công an vào cuộc. * Gia Lai: Một chủ mỏ đá bị phạt 900 triệu đồng vì khai thác vượt công suất cho phép. * Hà Nội: Khởi tố bắt giam Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. * Phú Yên: Tuyên phạt tù với 2 người từ Hà Nội vào cho vay lãi nặng và đánh trọng thương con nợ. * Đã thu tiền của khách, nhưng nhiều hãng bay trong nước vẫn nợ ACV vài nghìn tỷ đồng. * Thái Lan hồi hương thêm hàng trăm nạn nhân người Trung Quốc từ các trung tâm lừa đảo. * Châu Âu xây dựng liên minh hỗ trợ Ukraine, tăng chi tiêu cho Quốc phòng. * Ông Trump dọa không bảo vệ NATO nếu không đóng tiền đầy đủ. * Phái đoàn của Mỹ và Ukraine sắp gặp nhau ở Saudi. * EU thông qua kế hoạch 800 tỷ euro cho quốc phòng. * Vụ thả bom xuống khu dân cư ở Hàn Quốc do máy bay nhầm tọa độ.