Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy Công an Tiền Giang

(THTG) Ngày 6-9, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Công an Tiền Giang và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí, điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương theo mô hình tổ chức mới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có đồng chí Phan Thành Trung – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy .

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Công an Tiền Giang. Ảnh: Lê Hoài

Tại buổi lễ, đại diện chỉ huy phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Tiền Giang; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy các đơn vị và quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang sắp xếp, tinh gọn 3 đơn vị cấp phòng, từ 29 đơn vị còn 26 đơn vị. Cụ thể: Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và đồng thời sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Trao các quyết định tại buổi lễ. Ảnh: Lê Hoài

Đối với công an các huyện, thị xã, thành phố: Sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và đổi tên thành Đội Tham mưu.

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bố trí, điều động, đối với 7 lãnh đạo cấp phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh, thể hiện quyết tâm, tiên phong, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy, qua đó góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đến việc sáp nhập, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan thống nhất thực hiện các mặt công tác về tổ chức, thi đua khen thưởng, hậu cần và trang cấp thiết bị, phương tiện làm việc để phục vụ có hiệu quả yêu cầu công tác.

Trọng Tín