Công bố dữ liệu mới nhất về vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca

Tối 22-3, Bộ Y tế thông tin cho biết AstraZeneca vừa công bố kết quả tổng quan trên cơ sở phân tích sơ bộ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của vắc-xin Covid-19 do AstraZeneca (vắc-xin AZD122) thực hiện tại Mỹ. Dữ liệu cho thấy hiệu quả bảo vệ của vắc-xin đã được chứng minh có ý nghĩa thống kê là 79% trong việc phòng ngừa Covid-19 có triệu chứng và 100% trong việc phòng ngừa bệnh nặng và nhập viện do Covid-19.

AstraZeneca công bố kết quả dựa trên các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của vắc-xin Covid-19

Thử nghiệm giai đoạn III này được AstraZeneca tiến hành tại Mỹ với chế độ 2 liều vắc-xin Covid-19 tiêm cách nhau 4 tuần.

Hiệu quả bảo vệ của vắc-xin là nhất quán giữa các nhóm chủng tộc và các nhóm tuổi khác nhau. Đáng chú ý, hiệu quả bảo vệ của vắc-xin là 80% ở những đối tượng tham gia từ 65 tuổi trở lên, chiếm khoảng 20% tổng số đối tượng tham gia thử nghiệm.

Phân tích sơ bộ về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin dựa trên 32.449 người tham gia tại 88 trung tâm thử nghiệm ở Mỹ, Peru và Chile với 141 trường hợp mắc Covid-19 có triệu chứng. Vắc-xin được nhận định là dung nạp tốt. Ban giám sát dữ liệu về an toàn (DSMB) xác định không có mối lo ngại nào liên quan đến tính an toàn của vắc-xin.

Trong quá trình phân tích sơ bộ, DSMB cũng tiến hành xem xét cụ thể các trường hợp thuyên tắc mạch do huyết khối trên dữ liệu thử nghiệm của Mỹ. DSMB không thấy tăng nguy cơ huyết khối hoặc các biến cố đặc trưng do huyết khối trong số 21.583 người tham gia đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin. Không ghi nhận biến cố huyết khối xoang tĩnh mạch não nào trong thử nghiệm này. Các thử nghiệm trước đây cho thấy việc kéo dài khoảng cách giữa hai liều dùng đến 12 tuần được chứng minh mang lại hiệu quả cao hơn.

“Bằng chứng này cho thấy việc sử dụng liều thứ hai với khoảng cách dài hơn 4 tuần có thể làm tăng thêm hiệu lực vắc-xin ngừa Covid-19 và càng giúp nhiều người có thể nhận được liều vắc-xin đầu tiên hơn. Những kết quả này củng cố thêm cơ sở bằng chứng đang ngày càng phát triển cho thấy vắc-xin này được dung nạp tốt và hiệu quả cao trong việc chống lại tất cả các mức độ nghiêm trọng của bệnh Covid-19 và trên tất cả các nhóm tuổi”- thông báo cho biết.

Tiêm vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca cho nhân viên y tế tại Việt Nam

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, tính đến cuối ngày 21-3, các điểm tiêm chủng đã thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 33.891 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Tỉnh Hải Dương có số lượng người tiêm nhiều nhất là 16.635 người.

Trước đó, từ ngày 8-3, Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm chủng Covid-19, với 117.600 liều đầu tiên của hãng dược AstraZeneca. Một liệu trình vắc-xin AstraZeneca gồm hai mũi, tiêm cách nhau 12 tuần. Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận 60 triệu liều vắc-xin AstraZeneca trong năm nay.

Liên quan đến thông tin về các trường hợp trên thế giới bị đông máu sau tiêm vắc-xin AstraZeneca, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đến nay, tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào bị đông máu sau tiêm. Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế tiếp tục tập huấn cho cán bộ, đồng thời tổ chức các điểm tiêm vắc-xin Covid-19 phù hợp, an toàn. Tới đây, các cơ sở y tế tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 theo các thứ tự ưu tiên đã được quy định.

Nguồn NLĐ