(THTG) Tối ngày 29/06, Công an xã Chợ Gạo (mới) tổ chức họp triển khai và tổng ra quân đảm bảo An ninh trật tự (ANTT) nhằm đảm bảo ANTT, ATGT phục vụ tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương vào ngày 30/6/2025 để chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Công an xã Chợ Gạo ra quân đảm bảo An ninh trật tự

Vào chiều 29/6, Công an xã Chợ Gạo nhận nhiệm vụ mới gồm 33 đồng chí do đồng chí Trung tá Văn Quốc Khánh làm Trưởng công an. Ngay khi công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Công an xã Chợ Gạo khẩn trương ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào công việc, chú trọng triển khai biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm tội phạm trên địa bàn.

Ngay khi triển khai, lực lượng công an xã Chợ Gạo ra quân từ trụ sở công an xã dọc theo tuyến Quốc lộ 50 khẳng định tinh thần kiên quyết, tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng Công an ngay từ những ngày đầu ra quân.

Bình Yên – Lê Minh