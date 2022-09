Công an TX Cai Lậy tìm bị hại trong vụ cho vay nặng lãi

Công an TX Cai Lậy vừa tiến hành làm việc với 04 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng, gồm: Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1995; Lê Văn Thái, sinh năm 1989, cùng cư ngụ xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1993, cư ngụ xã Quảng Tín, huyện Đăk RLấp, tỉnh Đăk Nông.

Ngày 13-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy phối hợp Công an phường 1 tiến hành kiểm tra hành chính 1 nhà trọ, thuộc khu phố 3, phường 1. Tại 2 phòng do Linh và Vĩnh thuê, lực lượng tạm giữ: 01 túi da, bên trong có 01 hộ khẩu, 01 hộ chiếu của Lê Văn Thái, 01 quyển sổ, 02 điện thoại di dộng, 01 xe mô tô

3 đối tượng Đạo, Linh, Vĩnh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín.

Linh và Vĩnh khai nhận thực hiện hành vi cho vay lãi nặng cùng với Nguyễn Văn Đạo và Lê Văn Thái. Đạo và Thái tạm trú khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy.

04 đối tượng được đưa về Công an thị xã Cai Lậy làm việc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận thuê trọ trên địa bàn thị xã Cai Lậy để cho vay với lãi suất 15% đến 20% một tháng. Từ đầu năm 2022 đến nay, 04 đối tượng đã cho 37 người ở thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và huyện Châu Thành vay với số tiền từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Đối tượng Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín.

Hiện Công an thị xã Cai Lậy đang lập hồ sơ vụ việc và tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ. Ai là nạn nhân của các đối tượng, nhanh chóng liên hệ Công an thị xã Cai Lậy, Số điện thoại: 02733.772.057 hoặc liên hệ điều tra viên Võ Minh Vương, số điện thoại: 0985. 318.388 để cung cấp thêm thông tin, giúp Công an thị xã Cai Lậy củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Hồ Sương