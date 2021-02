Công an tỉnh Tiền Giang triển khai đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử

(THTG) Ngày 26-02, Tiểu ban an ninh, trật tự và Y tế tổ chức triển khai các văn bản đảm bảo an ninh, trật tự và y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh triển khai đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được triển khai dự thảo kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và y tế phục vụ bầu cử; Kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ các đơn vị, sở, ngành tỉnh Tiền Giang như: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế và Điện lực Tiền Giang. Theo đó, Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế tổ chức nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, cũng như hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn; các phương án, kế hoạch phòng ngừa, xử lý tình huống phức tạp phát sinh góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự bầu cử… Bên cạnh đó, đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân sự tham gia phục vụ bầu cử và nhân dân tham gia bầu cử, nhất là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị, thành đã thảo luận, tập trung nhấn mạnh công tác nắm tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác Công an trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đồng thời đề xuất phương án bảo đảm an ninh – trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hữu Tâm