(THTG) Ngày 29/5/2025, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đến dự buổi Lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Đại tá Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt trao quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Đại tá Phan Văn Trảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua, nhất là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất quán của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo, điều hành, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Đại tá Phan Văn Trảng – Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Chủ tịch tỉnh mong muốn đồng chí Phan Văn Trảng tiếp tục đóng góp, truyền đạt những kinh nghiệm quý báo, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngọc Diễm