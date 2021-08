Công an tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển chọn Công an xã bán chuyên trách

(THTG) Công an tỉnh Tiền Giang vừa thông báo tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an Nhân dân năm 2021, như sau:

1. Đối tượng:

Những đồng chí Công an xã bán chuyên trách đã từng công tác, hoặc đang công tác tại Công an xã.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

– Bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (CAND).

– Về tuổi đời: Quy định không quá 30 tuổi. Tuy nhiên, đối với số Công an xã đã có thời gian cống hiến và đã đóng bảo hiểm xã hội, thì có thể tuổi đời tuyển chọn vào CAND cao hơn, nhưng phải bảo đảm khi hết tuổi phục vụ trong CAND, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 25 năm (tính từ lúc đóng bảo hiểm xã hội) và tối đa không quá 40 tuổi.

– Về trình độ: Đã được đào tạo Trung cấp Công an trở lên.

– Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

– Sức khỏe: Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định:

+ Chiều cao: Đối với nam từ 1 m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên.

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt từ 18-20/10.

Ưu tiên cán bộ đã từng là Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, gia đình có công với cách mạng, có nhiều cống hiến xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm công tác, có uy tín, hàng năm được phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng bằng khen (từ cấp tỉnh trở lên).

3. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân là Công an xã bán chuyên trách có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân xin liên hệ với Công an xã đã từng công tác, hoặc đang công tác để nộp hồ sơ.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2021.

