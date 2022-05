Công an tỉnh Tiền Giang bắt đối tượng vận chuyển 33.000 bao thuốc lá lậu

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Kha, sinh năm 1978, cư trú xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Nguyễn Văn Kha…

… và 33.000 gói thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng tạm thu giữ.

Vào trưa ngày 27-5, tại khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tổ công tác của Công an thành phố Mỹ Tho phát hiện Kha điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 54Z – 4796 trên Quốc lộ 1, đi từ tỉnh Long An về tỉnh Trà Vinh có biểu hiện vận chuyển hàng cấm nên phối hợp với tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành chặn dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe ô tô có 33.000 gói thuốc lá điếu mang nhãn hiệu HERO và JET do nước ngoài sản xuất.

Qua làm việc ban đầu, Nguyễn Văn Kha khai nhận anh ta vận chuyển thuê cho người khác từ tỉnh Long An về tỉnh Trà Vinh.

Vụ việc đang được Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định pháp luật.

Bài và ảnh: Lê Hoài